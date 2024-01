Supercoppa Italiana, le probabili formazioni

Si parte con Napoli-Fiorentina, venerdì Inter-Lazio entrambe alle 20

ROMA – L'attesa è finita. Inizia oggi a Riyad la Supercoppa Italiana con la nuova formula a quattro: dunque due semifinali e la finale in programma domenica che assegnerà il trofeo. Si parte oggi con la prima semifinale tra Napoli e Fiorentina che giocheranno alle 20 italiane con diretta su Italia Uno, domani invece sarà la volta della'altra gara tra Inter e Lazio sempre in programma alle 20. Le probabili formazioni

Sarà una Sueprocoppa molto ricca per le società che metteranno in cassa cifre molto importanti: la partecipazione garantisce ad ogni club 1,6 milioni di euro, chi andrà in finale arriverà a quota 5 milioni mentre la squadra che alzerà il torneo metterà in cassa ben 8 milioni di euro.