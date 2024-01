Lazio, Inter, Roma e Neymar: le ultimissime

Sarri: "Ce la giochiamo". Inzaghi: "Con la Lazio sempre speicale". Torna a parlare Smalling. Nuovo capitolo sui vantaggi fiscali concessi al Psg per la cessione del brasiliano

ROMA - "Ho espresso delle idee sulla competizione, ma siamo motivati a vincerla". Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter a Riyad: "Giochiamo contro la più forte in Italia, non abbiamo più del 25-30% di possibilità di passare il turno, dobbiamo giocarci quelle che abbiamo in maniera cattiva. Se firmo per giocarmela ai rigori? Non ho mai firmato nemmeno una cambiale in vita, quindi non firmo niente. Ce la giochiamo sul campo, anche se loro sono più forti".

"E' il primo obiettivo stagionale, abbiamo vinto la Supercoppa negli ultimi due anni e vogliamo vincerla anche quest'anno. Però ci sono Napoli, Fiorentina e Lazio che hanno la stessa ambizione". Così invece il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi: "Per quanto riguarda le scelte ho ancora un allenamento e mezzo, quello di oggi e di domani. Abbiamo avuto la partita di sabato a Monza, poi abbiamo fatto un allenamento a Milano e dovrò fare delle valutazioni molto attente. I ragazzi ci sono tutti, a parte Cuadrado che è rimasto a Milano. Dovrò fare delle scelte, essendo una finale da giocare in due partite dovrò farle attentamente. Ora penso solo a domani", ha aggiunto il tecnico nerazzurro. "

In casa Roma si rivede Chris Smalling. Quattro mesi e mezzo dopo l'ultima partita con la maglia della Roma, l'inglese ha scritto di suo pugno un post per raccontare la sua verità su una storia Instagram, in modo da poter vedere i commenti in privato e non pubblicamente. I tifosi, però al netto di parole durissime riservate a Smalling fuori Trigoria, stanno commentando sotto l'ultimo post del difensore, datato 25 luglio. E i messaggi sono quasi tutti furiosi. Perché, al netto dell'infortunio la gente non dimentica le parole di Mourinho che ha sempre sottolineato la poca inclinazione di Smalling al sacrificio rispetto a gente come Mancini, ad esempio, che gioca da mesi con la pubalgia.

Nuovo capitolo della vicenda Neymar. Prosegue l'indagine relativa ai presunti vantaggi fiscali concessi al Psg, in occasione del trasferimento del fuoriclasse brasiliano da Barcellona alla capitale francese. Un affare da 222 milioni di euro nell'estate 2017, finito sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti. Nelle ultime ore, a Parigi, perquisizioni presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Secondo quanto riportato dal portale Mediapart, gli agenti di polizia per la lotta alla corruzione e alla frode fiscale hanno fatto visita alla Direzione generale delle finanze pubbliche francese.