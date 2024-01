Supercoppa: Napoli in finale. Attesa per Inter-Lazio

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Il Napoli battuto 3-0 la Fiorentina. Nell'altra semifinale Inter-lazio

ROMA - Il Napoli è in finale nella supercoppa italiana. All'Al-Awwal Stadium di Riad gli azzurri superano 3-0 la Fiorentina grazie al gol di Simeone al 22' e alla doppietta di Zerbin, a segno all'84' e all'86'. I partenopei attendono lunedì 22 gennaio in finale la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio, in campo domani, sempre alle 20 all'Al-Awwal Stadium.

Nell'altra semifinale si sfideranno Inter e Lazio. Sarri con tanti dubbi e un solo assente: si tratta di Castellanos che è partito ma è ancora alle prese con un fastidio muscolare. Nerazzurri che arrivano con tutti gli uomini a disposizione, fatta eccezione per Cuadrado. Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

"E' un bell'esperimento, possiamo presentare le migliori quattro squadre della stagione scorsa. E' una modalità più varia che garantisce due belle semifinali. La formula sta prendendo piede, funziona, squadre, presidenti e allenatori hanno capito. Il livello delle strutture è buono, è un mercato nuovo che si sta aprendo, abbaio l'obbligo di cercare tifosi da tutto il mondo". Lo dice l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, al microfono di Sport Mediaset, a pochi minuti dalla prima semifinale della Supercoppa italiana tra Napoli e Fiorentina a Riad.