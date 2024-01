Lazio, Napoli, Inter e tennis: le ultimissime

Alle 20 Inter-Lazio semifinale di Supercoppa. Sinner in Australia vola agli ottavi

ROMA – Si giocherà alle 20 italiane la sfida tra Inter e Lazio che vale la finale di Supercoppa Europea. Inzaghi con tutti a disposizione, per Sarri diversi dubbi sia in attacco che a centrocampo. Le probabili formazioni.

Chi vince la sfida affronterà lunedì in finale il Napoli che ha steso 3-0 la Fiorentina, a fine gara il tecnico azzurro Mazzarri spiega il motivo per cui ha cambiato modulo: “"I risultati sono figli di tante cose, come quando abbiamo perso delle partite che non meritavamo. A volte ci sono episodi, l'importante è crederci: oggi avevamo davanti una squadra molto forte, che gioca molto bene. Io avevo visto la gara all'andata, quando ancora non allenavo il Napoli: c'era qualche defezione e veramente li avevano messi in grande difficoltà. Ho cercato di capire qual era la miglior maniera di mettere in difficoltà la Fiorentina. Sono stato contento della risposta del gruppo".

Jannik Sinner approda agli ottavi degli Australian Open dopo aver liquidato al terzo turno con un perentorio 3-0 Sebastian Ba'ez. In 1 ora e 52 minuti sul campo della Margaret Court Arena di Melbourne il tennista altoatesino, numero 4 del ranking Atp, ha archiviato la pratica contro lo sfidante argentino, numero 29 in classifica, vincendo con un secco 6-0, 6-1, 6-3. Sinner e' apparso da subito in controllo del match, dominando gli scambi da fondocampo sul terreno veloce e mostrando un gioco a rete sempre piu' convincente. Agli ottavi nel primo torneo dello Slam della stagione il tennista di San Candido sfidera' il vincente della sfida tra il russo Karen Khachanov e il ceco Tomas Machac.