Roma, De Rossi si presenta: "Ecco il mio obiettivo"

De Rossi: “Farò di tutto per restare”. I suoi numeri e la carriera

ROMA – Prima conferenza stampa da allenatore della Roma per Daniele De Rossi alla vigilia della gara contro il Verona all'Olimpico che svela subito gli obiettivi: "Saremmo contenti se fossimo tra le prime 4 della classifica, non è facile ma è un obiettivo a cui puntare. Quando si cambia allenatore ci sono dei problemi, non è una cosa rara nel mondo del calcio, devo vedere quali sono le cose che secondo me non funzionano e ti assicuro che non fai in tempo in 2-3 giorni. La fortuna è che di questa squadra sono tifoso e quindi non devo rivedere i filmati perché le partite le ho viste tutte, è la squadra che conosco di più al mondo e quindi abbiamo accorciato quella fase di studio". Così sul contratto fino a giugno: “Ai Friedkin ho detto 'va benissimo', mettete la cifra e voglio solo un bonus per la Champions. Me la giocherò fino alla morte per rimanerci qui e credo siano soddisfatti di questo, voglio guadagnarmi sul campo la mia conferma in modo pulito".

De Rossi ha giocato 616 partite alla Roma, divenendone capitano e segnando 63 reti in tutte le competizioni. È il secondo giocatore con più presenze nella storia del club dopo Francesco Totti. In giallorosso ha conquistato per due volte la Coppa Italia, nel 2007 e nel 2008, e una Supercoppa Italiana nel 2007, vinta grazie a un suo gol su rigore a San Siro. De Rossi ha avuto una grande carriera anche in Nazionale: con la maglia dell’Italia ha raccolto 117 presenze segnando ben 21 gol. Ha preso parte a otto grandi tornei internazionali, conquistando il Mondiale nel 2006 insieme ai compagni di squadra Francesco Totti e Simone Perrotta.

Daniele De Rossi, che oggi ha 39 anni, ha giocato la sua ultima partita da calciatore della Roma il 26 maggio 2019, contro il Parma (vittoria per 2-1 con Ranieri sulla panchina romanista). Domani, al momento del ritorno ufficiale in campo da allenatore giallorosso, saranno trascorsi 1.700 giorni esatti da quel commiato, ovvero 4 anni, 7 mesi e 25 giorni.

De Rossi ha iniziato a fare l'allenatore come collaboratore tecnico di Roberto Mancini, quando era ct della nazionale italiana. DDR è stato nello staff azzurro in due occasioni, da marzo ad agosto 2021 e poi ancora da novembre 2021 a ottobre 2022. Da primo allenatore ha invece guidato la Spal in Serie B: subentrato a ottobre 2022, è stato esonerato a febbraio 2023 per i risultati deludenti della formazione di Ferrara, poi retrocessa in C.