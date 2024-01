Lazio, Napoli, Juventus e Globe Soccer Awards: le ultimissime

Sarà Inter-Napoli la finale di Supercoppa. Respinto il ricorso di Andrea Agnelli. Il Napoli ufficializza Ngonge. Il City fa incetta di premi a Dubai

ROMA - Semifinale di Supercoppa Italiana senza storia in Arabia con l'Inter che regola con un sonoro 3-0 la Lazio di Sarri che prima del match ha dovuto rinunciare anche a Zacxcagni. Sblocca Thruam il raddoppio su rigore è di Calhanoglu a 3' dalla fine Frattesi cala il tris. Lunedì in finale la squadra di Inzaghi se la vedrà con il Napoli di Mazzarri.

Colpo di mercato del Napoli che sui canali ufficiali ha annunictao “l'acquisto a titolo definitivo di Cyril Ngonge dal Verona. Il neo attaccante azzurro avrà il numero di maglia 26. Il 23enne attaccante belga è dunque il primo rinforzo promesso dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso di Andrea Agnelli contro la sentenza della corte federale d'Appello della Figc che lo sanzionava con un'inibizione di dieci mesi sul cosiddetto caso stipendi. Il ricorso e' stato respinto perche' "in parte inammissibile e in parte infondato". In primo grado l'ex numero uno della Juventus aveva ricevuto una inibizione di 16 mesi, poi ridotti appunto a 10 in appello.

Incetta di premi a Dubai per il Manchester City, che la fa da padrone ai Globe Soccer Awards 2023: riconoscimenti come migliore squadra e poi per Haaland (miglior calciatore), Guardiola (miglior tecnico), Ederson (miglior portiere), Rodri (miglior centrocampista) e Khaldoon Al-Mubarak (miglior presidente). Tris poi per Cristiano Ronaldo e soddisfazioni per lo juventino ed ex napoletano Giuntoli (miglior direttore sportivo), il milanista Leao e la Roma (premiati per i migliori contenuti digitali). Rivivi la diretta della cerimonia.