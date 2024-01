Roma, Juventus, Supercoppa e tennis: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

La Roma batte il Verona. Allegri: “A Lecce non sarà facile”. Rapuano dirigerà la finale di Supercoppa Italiana. Mattarella riceve i campioni del tennis

ROMA - Buona la prima di Daniele De Rossi all'esordio come mister giallorosso, all'Olimpico tra Roma e Verona finisce 2-1 anche se col brivido. Dopo un primo tempo chiuso 2-0, nel secondo i giallorossi perdono l'iniziativa soprattutto sul finale, anche graziati dal clamoroso errore di Djuric dal dischetto e un gol annullato a Folorunsho, che poi accorcia al 76'. Tre punti comunque per la Roma e ottavo posto in classifica a 32 punti.

"Giochiamo la partita e cerchiamo di vincere perché sono 3 punti importanti, ma ne mancano ancora tanti alla fine del campionato. Sappiamo che l'Inter sta facendo cose straordinarie, ha fatto 51 punti, è una squadra forte ed è la favorita per lo scudetto". Lo dice il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta a Lecce che potrebbe consegnare ai bianconeri il sorpasso sull'Inter. "Noi prima facciamo i punti per la Champions e meglio è. Stiamo facendo un percorso di crescita, i ragazzi stanno facendo bene, la squadra è in autostima e stiamo bene fisicamente. Ma vincere a Lecce è complicato”.

Designato l'arbitro per la finale della Supercoppa italiana in programma lunedi' in Arabia Saudita tra Napoli e Inter. A dirigere il match sara' Antonio Rapuano di Rimini. Con lui gli assistenti Colarossi e Tolfo, il quarto ufficiale di gara Di Bello e gli arbitri Var Di Paolo e Aureliano.

I campioni azzurri della squadra di tennis che ha vinto la Coppa Davis a Malaga saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il prossimo 1 febbraio alle ore 16. A darne conferma all'AGI la Federtennis. La squadra italiana si presentera' al Colle al completo guidata dal capitano Filippo Volandri e dal grande protagonista della finale, Jannik Sinner.