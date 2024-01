Juventus, Milan, Lazio e tennis: le ultimissime

Vincono Roma e Milan oggi Juventus in campo. Sarri striglia la Lazio. Sinner ai quarti agli Australian Open

ROMA - Prosegue la 21ª giornata del campionato di calcio di Serie A con la Juventus che nel posticipo sarà di scena a lecce per superare l'Inter in vetta impegnata in Supercoppa. ieri nei posticipi il Milan è passato a Udine 3-2 in rimonta, decide Okafor al 94mo dopo le reti di Loftus-Cheek e Jovic. Gara interrotta 5' per insulti razzisti a Maignan che ha lasciato il campo per poi rientrare. La Roma parte bene nel dopo-Mourinho: 2- 1 al Verona, a segno Lukaku e Pellegrini, poi l'Hellas sbaglia un rigore e accorcia con Folorunsho.

Maurizio Sarri ha tenuto la Lazio a rapporto ieri in hotel in Arabia Saudita dopo il netto 3-0 subito contro l'Inter in semifinale di Supercoppa. "Non si può perdere così, vi siete arresi subito, non avete giocato" l’addebito del tecnico. Nessun rimprovero impertinente o prediche umilianti, Sarri ha parlato con tono penetrante. Un silenzio marmoreo avvolgeva il suo discorso. Il primo lo aveva fatto allo stadio, capita di rado che parli a caldo. Il secondo lo ha fatto poco dopo in hotel. E’ stata lunga la notte di Riyad. Si sono confrontati anche Lotito e Sarri.

Jannik Sinner batte il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale degli Australian Open 2024 di tennis e si qualifica per i quarti di finale del primo torneo stagionale dello Slam. L'azzurro, numero 4 del mondo, oggi 21 gennaio 2024 supera il russo, testa di serie numero 25, per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34'. Sinner affronta ora il vincente della sfida tra il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 5, e l'australiano Alex de Minaur, numero 10 del seeding. All'orizzonte, in semifinale, il duello con Novak Djokovic.