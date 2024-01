Juventus, Roma, Supercoppa e Miagnan: le ultimissime

La Juve vola in testa. Lotito commenta quanto accaduto in casa giallorossa. Mazzarri sfida Allegri. Parla l'arbitro di Udinese-Milan

ROMA – La Juventus vince 3-0 a Lecce e vola momentaneamente in testa alla classifica a +1 sull'Inter che deve però recuperare una partita. Eroe della serata Vlahovic che con una doppietta nella ripresa ha steso i pugliesi e regalato ai bianconero una notte da primi in classifica. Nel finale Bremer cala il tris. Negli altri anticipi Frosinone-Cagliari 3-1, Empoli-Monza 3-0 e Salernitana-Genoa 1-2.

Il patron della Lazio Caludio Lotito ha commentato così le ultime vicende della Roma che ha esonerato Mourinho e scelto De Rossi, in un dialogo con il capogruppo di Forza Italia e tifoso giallorosso, Maurizio Gasparri: "Una scelta 'intelligente', ma con i conti che si ritrovano i giallorossi dovevano essere già falliti. Mica non mettono i soldi, ma non trasformano i soldi in capitale... De Rossi comunque ha ricompattato l'ambiente, ma siccome è stato un punto di riferimento, ha un modo de fare...".

L'Inter sarà pur favorita, almeno sulla carta, ma Walter Mazzarri non ha nessuna voglia di firmare per il pareggio e giocarsela quindi ai rigori. Il tecnico azzurro è intervenuto alla vigilia della finalissima di Supercoppa in programma domani alle ore 20.00: "Abbiamo visto un'Inter straripante, e' nel momento migliore sul piano del gioco, sulla velocità...Ho capito che li affronteremo nel momento migliore per loro, se dovesse andar bene domani sera potremmo avere maggiore fiducia in campionato", ha evidenziato.

Proseguono le manifestazioni di solidarità nei confronti di Mike Maignan, vittima di un grave episodio di razzismo durante il match della 21ª giornata di Serie A vinta in rimonta dal Milan sul campo dell'Udinese. E il giorno dopo a parlare del caso è anche Fabio Maresca, arbitro della partita che è stata anche interrotta per 5' dopo gli insulti razzisti rivolti al portiere francese: "Mi sono comportato da fratello maggiore - ha detto il direttore di gara all'Ansa -, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri... Fermo restando che il regolamento è chiaro, la linea dell'Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere".