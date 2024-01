Gigi Riva, Supercoppa, Coppa d'Africa e Australian Open: le ultimissime

E' morto Gigi Riva, aveva 79 anni. Il calcio italiano perde Rombo di Tuono, la sua leggenda più grande. Simbolo di un intero paese e di una regione come la Sardegna, restò nella storia per lo scudetto vinto con la maglia del Cagliari nel 1970. Nessuno ha segnato come lui con la maglia dell'Italia (35 reti in 42 partite). Avrebbe compiuto 80 anni il 7 novembre.

La Supercoppa italiana è dell’Inter: il Napoli dà tutto ma perde 1-0 in finale. Decide la partita una rete al 91’ del solito Lautaro Martinez, il più veloce in area ad approfittare di un cross di Pavard.

Osimhen non è finito sul tabellino dei marcatori per la terza partita consecutiva. Ma la Nigeria, capitanata stavolta dall'attaccante del Napoli, passa lo stesso agli ottavi di finale della Coppa d'Africa da seconda del girone, alle spalle della Guinea Equatoriale di Machin (Monza), che ha battuto in maniera netta (4-0) i padroni di casa della Costa d’Avorio di N’Dicka, difensore della Roma. La Nigeria non è andata oltre l’1-0 contro la Guinea-Bisseau, ha vinto per 1-0 grazie all’autogol di Sangante al 36’ del primo tempo.

Sinner sfida Rublev ai quarti di finale degli Australian Open. La sfida è in programma domani, martedì 23 gennaio a Melbourne. Per seguirlo non servirà impostare la sveglia a notte fonda, e nemmeno all'alba. La sfida infatti andrà in scena sul campo centrale Rod Laver Arena di sera in Australia, quando in Italia saranno le 10:15.