Roma, Napoli, Cagliari e Lega Serie A: le ultimissime

La Roma cerca un nuovo direttore sportivo. Ma quale sarà la scelta dei Friedkin? Sono diversi i nomi che circolano, a cominciare dall’inglese Paul Mitchell, che espone nel curriculum un’ampia esperienza da capo scout, la figura che la Roma ha trascurato per precisa linea aziendale durante la gestione Mourinho. Il concorrente più accreditato è il tedesco Christopher Vivell, pure stimato dall’area Red Bull: la letteratura sportiva racconta che abbia scoperto Haaland al Salisburgo, prima di passare al solito Lipsia.

"L'arbitro? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di fare il tifoso e andare giù pesante, ma l'inadeguatezza degli arbitri quest'anno parla da sola. Ho parlato con Rocchi stasera e chissà quale ulteriore imbarazzo proverà. Noi eravamo qui per promuovere il nostro calcio e dare spettacolo, ma se mi lasci in dieci non c'è spettacolo. Inoltre ammonizioni ed espulsioni si sconteranno in campionato, una ulteriore stortura.” Queste le parole di Aurelio De Laurentiis.

La morte di Gigi Riva è stata un durissimo colpo per il calcio italiano, ma soprattutto per il Cagliari. Il club sardo è stato quello a cui Riva ha dedicato la propria carriera, vincendo anche uno storico scudetto nel 1970. Il presidente Giulini ha commentato con grande tristezza la notizia della scomparsa di Rombo di Tuono, annunciando anche una particolare iniziativa. "A Gigi dedicheremo lo stadio - afferma Giulini - ma soprattutto lo sforzo costante di ognuno di noi per rendere ancora più gloriosa la maglia del Cagliari.

«Disputare una giornata di campionato all’estero? È una cosa di cui abbiamo parlato e che stiamo valutando, ma ci sono pro e contro. Il primo, ovvio, è relativo ai tifosi che potrebbero perdere una giornata. Programmata con anticipo si potrebbe anche fare, il luogo sarebbe da determinare. Tra l’altro al momento non sarebbe possibile senza autorizzazione di Fifa e Uefa». Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini in occasione del Social Football Summit in corso a Riyad.