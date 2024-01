Australian Open, Roma, Udinese e Gigi Riva: le ultimissime

Sinner da favola agli Australian Open: travolge anche Rublev in tre set e vola in semifinale contro Djokovic. L’altoatesino vince la quinta partita senza perdere nemmeno un set. Ora in semifinale incontrerà il serbo attualmente numero 1 del mondo.

La Roma si prepara all'amichevole contro l’Al Shabab. I giallorossi parteciperanno al festival Riyad Season attraverso un test contro la squadra locale, e si preparano alla partenza: il match è in programma domani 24 gennaio alle 17.45. Sono rimasti a Roma Mancini, Spinazzola e Dybala, che potranno dunque continuare con le cure per riprendersi dai rispettivi infortuni. Assente anche Huijsen, che dovrà recuperare da un sovraccarico agli adduttori.

Il Giudice Sportivo ha disposto la chiusura della curva dell'Udinese per un turno dopo i cori razzisti subiti da Mike Maignan nell'ultima giornata di Serie A. Questo il comunicato pubblicato dal Giudice Sportivo sulla vicenda: "Il Giudice Sportivo, Visto il referto arbitrale, nonché il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, in ordine alle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno interessato in più occasioni, durante la gara, il calciatore della Soc. Milan Maignan Mike Peterson, e che hanno portato all’effettuazione di n. 2 annunci con altoparlante, nonché a una prima interruzione del gioco per circa 1 minuto, di poi a una sospensione della gara per circa 5 minuti;” delibera di sanzionare la Soc. UDINESE con l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse".

I funerali di Gigi Riva si terranno domani, 24 gennaio alle 16 nella nella basilica di Bonaria a Cagliari. Nella tarda mattinata di oggi è stata allestita la camera ardente all'interno dello stadio Unipol Domus, per permettere a tutti i tifosi di poter salutare il loro idolo.