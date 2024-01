Supercoppa, Australian Open, Sinner e Musiello: le ultimissime

Archiviata la Supercoppa Italiana con la vittoria dell'Inter, emergono i compensi che spettano alle quattro società partecipanti. La competizione si è svolta in Arabia Saudita e per la prima volta ha visto il coinvolgimento di quattro squadre, dando il via al nuovo format che prima vedeva sfidarsi soltanto la vincitrice dello Scudetto e quella della Coppa Italia. Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ha assicurato un pagamento complessivo di 16.2 milioni di euro. Le due semifinalite sconfitte, ovvero Fiorentina e Lazio, percepiranno 1.6 milioni di euro a testa. Il Napoli, invece, incasserà 5 milioni di euro perché finalista. L'Inter riceverà 8 milioni di euro, in qualità di vincitrice della competizione.

Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Dopo aver battuto anche Rublev, l'azzurro vola in semifinale degli Australian Open dove incontrerà il campione serbo, che in mattinata aveva superato Fritz in quattro set. La sfida tra Sinner e Djokovic è in programma venerdì 26 gennaio. Non è ancora ufficiale l'orario d'inizio del match: una semifinale inizierà alle 2:00 del mattino in Italia mentre l'altra alle 9:30 sempre orario italiano. Visto il ritardo accumulato dal match dei quarti, probabilmente Jannik e Nole scenderanno in campo per la seconda delle semifinali, prima dell'ora di pranzo in Italia.

Il giorno dopo il mito azzurro Gigi Riva se ne è andato un altro ex attaccante della Serie A, meno celebre di 'Rombo di tuono' ma rimasto nei cuori dei tifosi della Roma e delle altre squadre per cui ha giocato. Si tratta di Giuliano Musiello, morto a Saluzzo (in provincia di Cuneo dove viveva) all'età di 70 anni dopo una breve malattia.