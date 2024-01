Calciomercato, le ultime dalla Serie A

Napoli pronto a chiudere per Dendoncker e Perez. La Lazio punta Rafa Silva. Scambio Roma-Fiorentina. Kean oggi all'Atletico

ROMA - Il Napoli è pronto a chiudere il mercato di gennaio con gli acquisti numero quattro e cinque: Leander Dendoncker e Nehuen Perez. Un centrocampista e un difensore. Un belga che arriva dall’Aston Villa in prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro e un argentino che invece, secondo i piani, dovrebbe arrivare a titolo definitivo dall’Udinese per una cifra di poco inferiore ai 20 milioni. La trattativa per il giocatore delle Fiandre, 119 minuti in 21 giornate di Premier, è già stata definita: è atteso oggi a Roma per le visite mediche. Quella per il centrale, invece, non ancora.

La Lazio è a caccia di un esterno d'attacco sarebbero due i nomi uno è certamente Rafa Silva del Benfica. Piace a Sarri, è un jolly d’attacco, può ricoprire tutti i ruoli del tridente. Compirà 31 anni a maggio, è in scadenza a giugno. Rafa Silva sa di poter vantare la stima del Comandante, sogna di liberarsi con cinque mesi di anticipo dal club portoghese. E’ un titolarissimo. Nonostante la scadenza vicina è schierato da Schmidt, gli ha regalato 11 gol e 11 assist in 30 partite. Il Benfica fa muro, non lo cede, è disposto a perderlo a zero, solo un grosso indennizzo potrebbe avere il potere di aprire una riflessione nella società.

Roma e Fiorentina lasciano aperto il canale per uno scambio tra Ikoné e Belotti. Un affare in grado di accontentare tutti dal punto di vista tecnico e tattico (i giallorossi cercano un esterno, la Viola una punta), ma va trovata la quadra sulle cifre perché lo stipendio dell’attaccante 30enne, sui 2,4 milioni di euro a stagione, è ritenuto troppo pesante per i parametri della Fiorentina che peraltro non è ancora convinta di dare via Ikoné.

Moise Kean (23) domani sarà a Madrid per cominciare la sua avventura con l’Atletico, che lo ha preso in prestito oneroso: visite mediche e via, a disposizione di Simeone. E saranno visite anche per Alessio Zerbin (24) e Matija Popovic (18) con il Monza, ma già oggi, come peraltro da calendario, e subito dopo i due giocatori firmeranno i rispettivi contratti con la formula del prestito fino a giugno. Non solo: per l’attacco i biancorossi continuano a visionare Milan Djuric (33), goleador bosniaco del Verona, con cui da tempo è stato stabilito un canale diretto.