Roma, arbitri, giudice sportivo e Sinner: le ultimissime

La Roma in chiusura per Angelino. Gli arbitri della 22a, la lista degli squalificati. Dove e quando vedere Sinner-Djokovic

ROMA - La Roma pesca ancora all’estero per la fascia. È confermata la pista Angelino che, come raccontato, si è scaldata nelle ultime ore: i giallorossi hanno strappato il sì dello spagnolo di proprietà del Lipsia e adesso stanno limando gli ultimi dettagli con il club tedesco, proprietario del cartellino. Si tratta di un’operazione in prestito con diritto di riscatto, anche se il Lipsia vorrebbe inserire l'obbligo. In questa stagione Angelino, terzino sinistro che all'occorrenza può giocare anche qualche metro più avanti, ha giocato 19 partite con una media di 77'.

Sarà Livio Marinelli di Tivoli ad arbitrare Juventus-Empoli, gara valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A. Fiorentina-Inter è stata affidata a Gianluca Aureliano di Bologna, Lazio-Napoli a Daniele Orsato di Schio. Questo il quadro completo delle designazioni: Cagliari-Torino (venerdì, ore 20.45): Colombo; Atalanta-Udinese (sabato, ore 15): Piccinini; Juventus-Empoli (sabato, ore 18): Marinelli; Milan-Bologna (sabato, ore 20.45): Massa; Genoa-Lecce (domenica, ore 12.30): Pairetto; Hellas Verona-Frosinone (domenica, ore 15): La Penna; Monza-Sassuolo (domenica, ore 15): Manganiello; Lazio-Napoli (domenica, ore 18): Orsato; Fiorentina-Inter (domenica, ore 20.45): Aureliano; Salernitana-Roma (lunedì, ore 20.45): Di Bello.

Non solo i calciatori diffidati e ammoniti durante la 21ª giornata: anche Barella e Simeone, che hanno ricevuto sanzioni durante la finale di Supercoppa, saranno squalificati nella 22ª giornata di campionato che partirà venerdì sera con l'anticipo in programma tra Cagliari e Torino. Ecco la lista completa dei calciatori che salteranno il prossimo turno: Posch (Bologna) Calhanoglu (Inter) Immobile (Lazio) Zaccagni (Lazio) Kvaratskhelia (Napoli) Cajuste (Napoli) Biraghi (Fiorentina) Badelj (Genoa) Frendrup (Genoa) Paredes (Roma) Barella (Inter) Simeone (Napoli)

Grande attesa per la semifinale degli Australian Open tra Sinner e Djokovic che si giocherà venerdì, ma non ci sono buone notizie per chi vorrà seguirla: il match infatti sarà il primo della giornata ma per seguirlo in diretta tv dall’Italia bisognerà impostare la sveglia in piena notte. L’orario previsto è quello delle 4-4.30 ora italiana.