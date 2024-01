Riva, Roma, Lazio e tennis: le ultimissime

In oltre 30mila per l'ultimo saluto all'ex campione di calcio. respinto il ricorso della Lazio. la Roma vince in amichevole. Alcaraz eliminato in Australia

ROMA - Sotto il cielo appena velato di una giornata tiepida di gennaio, in 30 mila hanno dato l'ultimo saluto a Cagliari al piu' grande attaccante italiano di sempre, Gigi Riva, l'uomo arrivato da Leggiuno, sulla sponda lombarda del lago Maggiore, che aveva scelto di vivere in Sardegna, incarnandone lo spirito e facendosi amare e rimpiangere. Per i funerali di 'Rombo di tuono', morto lunedi' sera all'improvviso in ospedale a 79 anni, il popolo rossoblu, e non solo, ha cominciato ad affollare il sagrato della basilica di Bonaria e piazzale dei Centomila già due ore prima dell'inizio della messa.

Niente da fare: la Lazio dovrà disputare la gara di domenica contro il Napoli con Curva Nord e Distinti chiusi. E' stato dunque respinto il reclamo della società biancoceleste contro le sanzioni post derby di Coppa Italia che dovrà dunque pagare anche l’ammenda di 50.000 euro. A nulla è valsa dunque la linea difensiva della Lazio che puntava sull'incongruenza tra quanto segnalato dagli ispettori della Procura Federale e ciò che il Gos aveva riportato e il referto dell'arbitro Orsato che non avevano mai menzionato i cori di discriminazione razziale contro Lukaku.

Amichevole in Arabia Saudita per la "nuova" Roma di Daniele De Rossi, che ha affrontato l'Al-Shabab in un test fissato da tempo, quando al timone dei giallorossi c'era Mourinho: la sfida è finita 2-1 per la Roma. I gol tutti nella ripresa sblocca il giovane Joao Costa, al suo primo gol in giallorosso, i padroni di casa hanno pareggiato con Carrasco nel finale Lukaku ha regalato la vittoria a De Rossi. In campionato la Roma affronterà la Salernitana lunedì prossimo, in trasferta.

Una vittoria a sorpesa, arrivata con merito al termine di un quarto di finale dominato per larga parte. Zverev riesce a fermare il numero due al mondo Alcaraz imponendosi in quattro set (6-1, 6-3, 6-7, 6-4) e prendendosi d'autorità il pass per la semifinale agli Australian Open contro Medveved. L'altra semifinale è già stata decisa ieri con l'attesissima sfida tra Sinner-Djokovic. Entrambe i match andranno in scena il prossimo venerdì tra la notte italiana (la prima sfida) e la mattinata (la seconda).