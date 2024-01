Australian Open, attesa per Sinner-Djokovic

Orario e dove vedere la semifinale degli Australian Open. Bolelli e Vavassori in finale di doppio

ROMA - Sarà di nuovo Sinner contro Djokovic. Dopo la leggendaria sfida in Coppa Davis, il numero quattro al mondo sfida in semifinale il campione serbo: in palio la finale degli Australian Open. Il match è in programma domani, 26 gennaio, a Melbourne. La sfida infatti andrà in scena sul campo centrale Rod Laver Arena in Australia nel corso della sessione serale. L'orario previsto al momento è non prima delle 4.30 ora italiana.

La sfida tra Sinner e Djokovic sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, presente anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision. In streaming sarà visibile su Discovery+ e su Skygo, NowTv e Dazn.

È sempre più Sinner-mania: la 'Warner Bros. Discovery', che detiene i diritti degli Australian Open, annuncia il suo record di ascolti per una 'partita italiana' del torneo di Melbourne. La sfida tra Jannik e il russo Andrej Rublev, disputata ieri (23 gennaio) e valida per i quarti di finale del primo Slam stagionale, è stata seguita da 425mila spettatori equivalenti al 20,5% di share sul target Pay TV con Eurosport 1 primo canale italiano durante la messa in onda. I dati sono impressionanti: 3,5% dello share televisivo totale e un picco d’ascolto di 594mila.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la finale del doppio maschile agli Australian Open di Melbourne. I due azzurri hanno battuto i tedeschi Yannick Hanfmann e Dominick Koepfer con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 in 2 ore e 11 minuti, e in finale giocheranno contro l'indiano Rohan Bopanna e l'australiano Matthew Ebden. La coppia azzurra diventa la terza formazione italiana della storia a giocare una finale Slam dopo Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola e quella composta dallo stesso Simone Bolelli e Fabio Fognini.