Roma, Lazio, Boban e tennis: le ultimissime

Roma ad un passo da Baldanzi, la Lazio non molla Rafa Silva. Bufera Boban-Ceferin. La Sabalenka è la prima finalista in Australia

ROMA - Sono le ore in cui la trattativa Roma-Baldanzi può decollare definitivamente dopo le prime schermaglie di ieri pomeriggio, quando Tiago Pinto è sbarcato a Milano e c'è stato un primo scambio di vedute con Giuseppe Riso, l'agente del fantasista dell'Empoli. Oggi mattinata milanese di altre verifiche per il gm giallorosso e nel pomeriggio l'assemblea di Lega che potrebbe diventare l'occasione per un incontro ravvicinato con il presidente dell'Empoli Corsi, presente a Milano con il ds Accardi. L’Empoli chiede 15 milioni, l'operazione si può fare in prestito oneroso fissando già l'obbligo del riscatto.

La Lazio continua a seguire la pista Rafa Silva il jolly d'attacco del Benfica che a giugno si svincola a zero. Il club portoghese lo vuole trattenere sino a fine stagione: 11 gol e 11 assist in 30 partite, il suo score segnala un rendimento eccellente e spiega perché il club lusitano fatica a disfarsene. Lotito, secondo alcune indiscrezioni, offrirebbe 3 o 4 milioni, non di più, considerando l’opportunità di trovare un accordo con il gicatore per le prossime stagioni. Dal Portogallo rimbalza un’indiscrezione secondo cui il Benfica chiederebbe 8 milioni per venderlo a gennaio.

Terremoto alla Uefa dove Zvonimir Boban ha deciso di farsi da parte. Da Nyon arriva l'annuncio di una "separazione di comune accordo" con l'ex calciatore, ma dietro l'addio di Boban c'e' la questione della modifica allo statuto che di fatto consentirebbe all'attuale presidente, Aleksander Ceferin, di prolungare la sua permanenza fino al 2031. Duro il commento di Boba al New York Times: "Nonostante abbia espresso la mia piu' profonda preoccupazione e totale disapprovazione, il presidente della Uefa non ritiene che ci siano problemi legali con le modifiche proposte, per non parlare di questioni morali o etiche, e intende andare avanti a prescindere nel perseguimento delle sue aspirazioni personali".

Aryna Sabalenka è la prima finalista degli Australian Open femminili di tennis. La bielorussa, numero due del seeding, si è imposta su Coco Gauff, numero 4 del torneo, in due set con il punteggio 7-6 (7-2), 6-4. Ora la Sabalenka sfiderà per il titolo la vincente dell'altra semifinale fra Qinwen Zheng e Dayana Yastremska.