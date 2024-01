Napoli, Mourinho, Casini e Ferrari: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Il Napoli chiude per Perez. Mourinho elimina la Roma e giocatori dai social. Casini: "Arrivare a stadi come Udine". Leclerc rinnova

ROMA - Il Napoli ha praticamente definito il quinto e ultimo acquisto di questo mercato. De Laurentiis ha messo le mani su Nehuen Perez, difensore centrale dell’Udinese, che andrà a completare il reparto di Mazzarri. L’argentino, 23 anni, ex Atletico Madrid, arriverà in azzurro a titolo definitivo, in un’operazione da 18 milioni di euro complessivi ed è pronto a fare i bagagli. Una nuova avventura che lo alletta dal punto di vista professionale, considerando che ritroverà anche la Champions soltanto annusata e sfiorata ai tempi di Simeone. Firmerà un contratto di 4 anni e mezzo.

A poco più di una settimana dall'esonero José Mourinho ha deciso di eliminare la Roma e tutti e 28 i calciatori dai profili seguiti su Instagram. Un taglio netto con il passato per il tecnico portoghese, che domani compirà 61 anni, alla ricerca di un nuovo club per rilanciare la sua carriera.

"Ogni volta che c'è un episodio che va condannato è un'occasione per verificare se il sistema normativo funziona e viene attuato tempestivamente. Il caso di Udinese conferma che una società virtuosa, con un impianto all'avanguardia, ha permesso di intervenire con tempestività, identificare i colpevoli e punire le responsabilità individuali, che deve essere l'obiettivo principale. Verrà attivato un gruppo di lavoro per capire come intervenire e portare tutti gli impianti della Serie A agli standard di Udine". Lo ha detto Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, a margine dell'incontro sul razzismo che si è tenuto al Viminale dopo il caso che ha visto coinvolto Mike Maignan, portiere del Milan, nel match contro l'Udinese.

Ora è ufficiale: Charles Leclerc ha rinnovato il contratto con la Ferrari. Lo ha annunictao la scuderia in una nota sul proprio sito ufficiale. "Sono molto contento di continuare a vestire la tuta della Scuderia Ferrari anche nelle prossime stagioni -le parole del monegasco - . Gareggiare per questa squadra è il mio sogno fin da quando avevo tre anni: vedevo il Gran Premio di Monaco dalla finestra di casa di amici e alla curva di Ste. Devote cercavo con gli occhi la vettura rossa".