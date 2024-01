Tennis, Sinner entra nella storia

Sinner batte Djokovic e conquista la finale degli Australian Open dove sfiderà uno tra Medvedev o Zverev

ROMA - Jannik Sinner è in finale all'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in cemento di Melbourne Park. Il 22enne altoatesino, numero 4 del mondo e del seeding, supera il campione in carica e 10 volte vincitore in Australia, il 36enne serbo Novak Djokovic, numero 1 del ranking Atp e prima testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2, 6-7 (6-8), 6-3 dopo tre ore e 22 minuti. Prima finale per Sinner, prima finale per un italiano in Australia.

Partita perfetta di Sinner che non perde mai in servizio per tutto l'incontro e non concede nemmeno una palla-break. L'azzurro giocherà la prima finale Slam della carriera contro il vincente della sfida tra il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone e il tedesco Alexander Zverev, numero 6 del ranking Atp e del seeding, che inizierà alle 9.30 ora italiana.

Sinner è il quinto giocatore italiano a raggiungere una finale Slam nel singolare maschile, il nono complessivo tra uomini e donne. Si aggiunge a Nicola Pietrangeli (che ne ha giocate 4, più di chiunque altro nella storia del tennis italiano), Francesca Schiavone (2), Matteo Berrettini, Giorgio de Stefani, Sara Errani, Adriano Panatta, Flavia Pennetta e Roberta Vinci (1). A 22 anni e 165 giorni, è il più giovane finalista in singolare maschile all'Australian Open proprio dopo Djokovic, che giocò la prima delle sue dieci finali a Melbourne nel 2008 a 20 anni e 250 giorni. Grande amarezza per il serbo che per la prima volta perde una semifinale e Melbourne e torna a perdere nel suo torneo preferito dopo 6 anni.

L'edizione 2024 sarà ancora una volta con un montepremi al rialzo per il primo slam della stagione: con 86,5 milioni di dollari australiani (circa poco più di 53 milioni di euro), l'Australian Open 2024 distribuirà rispetto all'edizione precedente ben 10 milioni di dollari australiani in più, diventando al momento il secondo slam più ricco dopo lo US Open 2023. la conquista della finale vale poco più di un milione di euro, vincendo si sfiorano i due milioni.