Sinner, Djokovic e Liverpool: le ultimissime

Sinner in finale adesso sfiderà Medvedev. Djokovic: "Scioccato dal mio livello di gioco". Klopp : "A fine anno lascio il LIverpool"

ROMA - "Sono felice ma il torneo non è finito". Così Jannik Sinner in conferenza a Melbourne Park dopo il successo in 4 set in semifinale contro Novak Djokovic e che in finale sfiderà Medevdev che ha battuto Zverev. "C'è soddisfazione, abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo punto. Battere Nole in uno Slam è un bel traguardo ma il torneo non è finito, domenica mi aspetta una partita molto importante per la mia carriera''. I tre match ravvicinati di novembre sembrano aver dato nuova consapevolezza al tennista azzurro: ''Quelle tre sfide con Nole sono state molto importanti sono stato fortunato ad aver avuto quelle opportunità perché ti puoi anche allenare spesso con lui ma in partita poi è tutto diverso, quando devi giocare i punti importanti in un match è tutta un'altra cosa. Devi essere sempre consapevole di quello che fai e sicuramente quelle opportunità di fine anno mi hanno aiutato''.

Se Sinner ride lo sconfitto Djokovic piange e le sue, in conferenza stampa, sono lacrime di delusione per la sua prestazione: "Sono scioccato dal mio livello di gioco. Nei primi due set non ho praticamente fatto nulla. È uno dei peggiori match a livello Slam che ho giocato. Non è una sensazione molto piacevole giocare in questo modo. Ma allo stesso tempo, gli va riconosciuto il merito di aver fatto tutto meglio di me, in ogni aspetto".

"Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando si sente per la prima volta la notizia, ma ovviamente posso spiegarla, o almeno provare a farlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia la decisione giusta. Il fatto è che sono a corto di energie". Così l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp spiega la sua scelta di lasciare la panchina dei Reds a fine stagione, dopo 8 anni e mezzo.