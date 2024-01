Napoli, Juventus, Milan e Lega Serie A: le ultimissime

De Laurentiis: "Mourinho non c'entra nulla con il Napoli". Allegri punta l'Empoli, Pioli il Bologna. Casini: "Gli arbitri grandi professionisti"

ROMA – Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell'Assemblea di Lega, ha fatto chiarezza sulle voci che vorrebbero Mourinho in orbita azzurra: "Non c'entra nulla con il Napoli. Era alla Roma, ora è libero ma non può andare altrove in Italia. È un bravo allenatore, molto simpatico e racconta la storia di un certo calcio. Amo molto i portoghesi, un popolo straordinario, ma il suo destino sarà fuori dall'Italia, non certo al Napoli". Così sul mercato: “"Quando vieni beffato dalle istituzioni calcistiche, tanto che Infantino ha detto che non c'entra niente con la Coppa d'Africa giocata a gennaio, e ti ritrovi senza due giocatori per tante partite, devi correre ai ripari".

"La squadra sta bene. Ha lavorato. Sappiamo dell'importanza della gara di domani e dobbiamo cercare di fare bene". Cosi' il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara interna di campionato contro l'Empoli. "Abbiamo lavorato molto sui nostri limiti, stiamo molto bene fisicamente e mentalmente. Abbiamo una partita da vincere. L'Empoli viene da una bella vittoria. Nicola ha dato molta solidità alla squadra. Le partite vanno vinte sul campo, sapendo che, come tutte le altre, sarà complicata", ha aggiunto Allegri.

"La squadra sta vivendo un buon momento e sta bene mentalmente dopo aver vinto delle partite. Il nostro futuro e' solo la gara di domani". Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato di domani sera al Meazza con il Bologna. "Leao? Se abbiamo segnato molto di più dell'anno scorso e siamo il secondo miglior attacco del campionato e' anche tanto grazie a lui - ha assicurato il mister rossonero in conferenza stampa - Per noi e' un punto di riferimento, ci sta offrendo tante soluzioni e sta servendo dei gran palloni. E' uno dei giocatori che in serie A fornisce piu' assist. Amo Rafa nel suo modo di essere, e' un artista, e' un genio, pero' ascolta. E' questa la cosa importante".

"Il servizio delle iene sugli arbitri italiani? Nell'Assemblea di oggi non si e' parlato di temi arbitrali, poi la Serie A paradossalmente sarebbe vittima di una situazione di questo tipo". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, nel corso della conferenza stampa al termine dell'assemblea odierna. "La qualita' e la professionalita' degli arbitri italiani non e' in discussione, sono tra i migliori al mondo. Sicuramente ci possono essere delle migliorie come andare verso un professionismo, come succede in altre leghe, o pensare a una completa autonomia di governance. Ma e' un errore discutere gli arbitri italiani. Noi siamo a disposizione anche per una costante verifica del protocollo Var".