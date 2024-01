Serie A, 22ª giornata: le probabili formazioni

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

Spicca Lazio-Napoli, nei posticipi di domenica Salernitana-Roma e Fiorentina-Juventus

ROMA – Dopo l'anticipo della 22ª mgiornata di Serie A tra Cagliari e Torino con i granata che hanno vinto per 2-1 oggi altre tre le gare in programma: apre alle 15 Atalanta-Udinese, alle 18 Juventus-Empoli nel posticipo il Milan ospita il Bologna. Domenica in campo le romane spicca la sfida delle 18 tra Lazio e Napoli, nel posticipo la Roma sarà di scena a Salerno, alla stessa ora Fiorentina-Inter. Apre alle 12.30 Genoa-Lecce, alle 15 Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo. Le probabili formazioni