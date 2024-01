Supercoppa, tennis e sci: le ultimissime

De Siervo: "Supercoppa grande succeso". Doppio azzurro battuto in finale in Australia dove trionfa la Sabalenka. A Cortina la Goggia è terza

ROMA - l bilancio della Supercoppa a quattro squadre è ottimo. Pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma abbiamo ottenuto subito ottimi risultati di ascolto, con Napoli-Inter che ha battuto la finale scorsa, Inter-Milan, che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere un'audience maggiore". Lo afferma l'ad della Lega A, Luigi De Siervo, che intervenendo a 'In campo con Pardo' su Radio 24 sostiene anche che la serie A "per crescere deve concentrare i propri sforzi in un'ottica internazionale. Dobbiamo essere sempre più presenti sui mercati ad alto potenziale. Oggi è l'Arabia Saudita, in passato è stata la Cina e prima ancora gli Stati Uniti".

Il sogno di vincere il torneo di doppio agli Australian Open, sfuma in finale per la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A vincere il primo Slam stagionale sono le teste di serie numero 2, l'australiano Matthew Ebden e l'indiano Rohan Bopanna, che si sono imposti in due set con il punteggio di 7-6 (7-0) 7-5 in un'ora e 40' di gioco.

La bielorussa Aryna Sabalenka si è confermata campionessa degli Australian Open femminili con una finale dominata. La 25enne di Minsk, numero 2 del mondo e del tabellone, ha superato la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 12, per 6-3, 6-2. Per Sabalenka, al 14mo titolo in carriera, è il secondo Slam che le permette di eguagliare la connazionale Viktoryja Azarenka, l'ultima capace di vincere per due anni di fila (2012 e 2013) sul cemento di Melbourne.

Ragnhild Mowinckel si impone nella seconda discesa di Coppa del Mondo femminile in programma a Cortina. La norvegese ha chiuso con il tempo di 1.33.50 davanti alla statunitense Jacqueline Wiles a +0"35, mentre chiude al terzo posto, come ieri, Sofia Goggia, a 0"44 dalla Mowinckel.