Lazio, Roma, Inter e Juventus: le ultimissime

All'Olimpico Lazio-Napoli, l'Inter a Firenze. Frenano Juventus e Milan, la Roma lunedì cerca conferme a Salerno

ROMA – Prosegue la 22ª giornata del campionato di calcio di Serie A attenzioni tutte rivolte all'Olimpico dove alle 18 la Lazio ospita il Napoli in un vero e proprio scontro diretto. Altro match interessante nel posticipo tra Fiorentina e Inter. Ad aprire questa domenica alle 12.30 Genoa-Lecce, alle 15 Verona-Frosinone e Monza-Sassuolo, domani chiuderà questa giornata la sfida tra Salernitana e Roma. Negli anticipio di ieri due risultati a sorpresa: la Juventus non è andata oltre l'1-1 in casa contro l'Empoli: bianconeri in 10 per il rosso a Milik al 18 sblocca Vlahoivc ma a 20' dalla fine Baldanzi regala il pareggio ai toscani. Nell'altro match pirotecnioco 2-2 tra Milan e Bologna: ospiti avanti con Zirkzee, il Milan la ribalta con la doppietta di Loftus-Cheek. I rossoneri sbagliano due rigori con Giroud (con Thiago Motta espulso per proteste) ed Hernandez, mentre Orsolini nel finale realizza quello assegnato ai rossoblu per il 2-2 finale.