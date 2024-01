Australian Open, Sinner è leggenda!

Sinner batte Medvedev in rimonta ed entranella storia

ROMA - Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia fisica e nervosa durata 3 ore e 44 minuti con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6- 4, 6-3. Sinner entra così nella storia conquistando il suo primo Slam dopo quasi 48 anni da Adriano Panatta nel singolare maschile.

Con questo successo Sinner diventa l'italiano con più titoli nell'era Open, con undici tornei vinti: superato Adriano Panatta, fermo a quota dieci. Alla sua prima apparizione in una finale dei quattro tornei più importanti al mondo ce l’ha fatta, diventando così il terzo giocatore italiano a vincere un titolo del grande slam nel singolare maschile, e il primo a farlo agli Australian Open. Prima di lui le vittorie italiane tra gli uomini erano state solo al Roland Garros. Inoltre a 22 anni e 165 giorni, è il giocatore più giovane a vincere a Melbourne.

L'azzurro porta a casa non solo il suo primo Slam ad appena 22 anni ma, oltre al trofeo, tornerà in Italia anche con un importante montepremi. L'edizione del 2024 è stata infatti da record: 86,5 milioni di dollari australiani il totale del montepremi in crescita del 13% rispetto al 2023 soprattutto grazie ai diritti televisivi. L'America non ha rivali, il premio in denaro degli US Open è infatti il più alto in assoluto, ma nello Slam australiano grazie alla vittoria su Medvedev Sinner ha portato a casa la bellezza di 3.15 milioni di dollari australiani, circa 1.9 milioni di euro. Non solo, a questi vanno aggiunti anche i ricavi degli sponsor, da Rolex a Lavazza passando per Gucci e Panini, che garantiscono al tennista azzurro un'entrata annua di circa 5 milioni di euro.

Soddisfatto Sinner: “Per prima cosa faccio i complimenti al mio avversario è anche grazie a quelli come lui che miglioro gara dopo gara. Grazie a tutti perché questa è una vittoria importantissima per me, grazie soprattutto al mio team con cui cerchiamo di migliorarci giorno dopo giorno, avervi con me è una fortuna e grazie che mi comprendete visto che sono molto giovane e grazie anche al pubblico che mi ha fatto sentire a casa”. Medvedev fa i complimenti all'italiano: “Hai dimostrato di essere cresciuto tantissimo e sono certo che non sarà la tua ultima finale anche se spero che la prossima volta riuscirò a batterti visto che non ci riesceo da tre opartite ”