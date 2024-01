Inter, Lazio, Roma e Sinner: le ultimissime

L'Inter torna in testa, pari e noia tra Lazio e il Napoli. La Roma domani a Salerno. Sinner: "Grazie a tutti"

ROMA – L'Inter vince a Firenze grazie al gol del solito Lautaro e torna in testa alla classifica a +1 sulla Juventus ma con una gara in meno. I viola hanno lottato ma si sono divorati la rete del pareggio su rigore con Gonzalez. Nelle altre gare Genoa-Lecce 2-1, Verona-Frosinone 1-1 e Monza-Sassuolo 1-0.

Delude la sfida tra Napoli e Lazio che, un anno fa prima e seconda, all'Olimpico si accontentano di un misero 0-0 al termine di un match avaro di emozioni e con i due portieri spettatori. Nemmeno le tante assenze (Napoli privo di mezza squadra titolare, Lazio senza Immobile e Zaccagni) ma la sfida tra Mazzarri e Sarri è un'autentica delusione: il punto muove la classifica di entrambe ma complice la vittoria dell'Atalanta la Champions si allontana di un punto. Al termine del match Sarri ha dovuto lasciare di corsa l'Olimpico a causa di un lutto improvviso che ha colpito la sua famiglia.

"La Salernitana? Sarà difficile, le squadre che devono salvarsi danno sempre qualcosa di più nel ritorno. Non ho mai giocato a Salerno, sono curioso, avranno una spinta in più ed è un peccato non poterla avere in trasferta. Giocheremo anche per loro". Queste le parole del tecnico della Roma, Daniele De Rossi alla vigilia della trasferta di Salerno. "La Salernitana ha un bravo tecnico e tanta qualità in fase offensiva, dovremo stare tanto attenti, hanno giocatori esplosivi e vecchietti come i miei amici Candreva e Fazio, non so se Federico ci sarà. A bocce ferme non pensavo di trovare la Salernitana così in basso, hanno una rosa importante, hanno perso all'ultimo contro Napoli e Juventus, pareggiavano 0-0 con l'Inter prima di Lautaro, hanno battuto la Lazio, ma andiamo lì per vincere la nostra partita''.

Rappresentare l'Italia ai massimi livelli dello sport "Significa molto. Forse è la cosa più importante. Perché il supporto che ricevo ormai da anni è incredibile. Essere in grado di renderli felici oggi, perché sento che spingono anche me, che posso credere in me stesso e poi avere cosi' tanto supporto, e' fantastico". Cosi' Jannik Sinner in conferenza stampa dopo il trionfo agli Australian Open.