Roma, FA Cup, Uefa e Ceferin: le ultimissime

C ’è un nuovo candidato nella lista dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo: si tratta di Florian Maurice, manager francese che in estate lascerà il ruolo di direttore tecnico del Rennes. Chissà se è stato lui a ispirare l’operazione Angeliño, negli ultimi mesi al Galatasaray, che la Roma sta per chiudere con il Lipsia.

Finale di partita carico di tensione in West Bromwich-Wolverhampton. Dopo la rete del definitivo 0-2 realizzata da Matheus Cunha, il match valido per il quarto turno di Fa Cup è stato infatti sospeso per l'invasione di campo dei tifosi di casa. Dopo la rete dello 0-2 un gruppo di tifosi del West Bromwich ha invaso il terreno di gioco, costringendo l'arbitro a sospendere momentaneamente la partita. Non è ancora chiaro il motivo del gesto, ma sembra essere riconducibile alla presenza di alcuni tifosi del Wolverhampton nella curva del West Bromwich.

In una lunga intervista rilasciata al Guardian, Ceferin ha parlato della situazione della Uefa dopo i recenti sviluppi legati alla Superlega e alle dimissioni di Boban: "Direi che la Uefa, sotto certi punti di vista, è cambiata in meglio. Spero e credo di non essere cambiato molto come persona. I miei amici sono ancora miei amici e sono solo molto, molto stanco. La partenza di Boban non ha causato sconvolgimenti significativi.