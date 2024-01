Roma, Spalletti, Lazio e Ferrari: le ultimissime

De Rossi ha il suo rinforzo per la fascia sinistra. Angeliño è infatti sbarcato questa mattina alle 10 all’aeroporto di Fiumicino insieme alla sua famiglia e il suo agente, pronto a cominciare la sua avventura di (almeno) sei mesi in giallorosso.

A Coverciano è andata in scena la premiazione per la trentaduesima edizione della Panchina d’Oro. Il riconoscimento più ambito, assegnato in base ai voti degli stessi allenatori, è finito tra le mani di Luciano Spalletti, primo con 42 preferenze davanti a Simone Inzaghi e Stefano Pioli. La stagione di riferimento è quella scorsa, quando Spalletti ha riportato lo scudetto con il Napoli.

Il Mister X forse è lui, arriva dalla B inglese. Jack Raymond Clarke, ala sinistra del Sunderland. La Lazio ci sta provando, non è facile. Classe 2000, 13 gol in Championship, 3 assist. Nonostante non sia un talento della Premier è valutato in prospettiva 30 milioni perché al Tottenham, che lo aveva ceduto nel 2021 per 750.000 sterline, spetta il 25% dell’eventuale rivendita.

Ferrari ha ufficialmente svelato il nome della monoposto che scenderà in pista nella stagione 2024. Il progetto 676, che potremo vedere il 13 febbraio, data della presentazione della nuova monoposto in casa Rossa ha finalmente un nome: SF-24. La Scuderia sta quindi continuando la tradizione degli ultimi anni di F1. SF sta naturalmente per Scuderia Ferrari, seguita dal numero dell’anno in corso, il 2024, appunto.