Lazio, Roma, Napoli e Barcellona: le ultimissime

Ormai si fa un nome al giorno, arrivano tutti dalla Championship, la serie B inglese, mercato in cui s’è infilata la Lazio. L’ultimo è Morgan Reece Whittaker, attaccante inglese del Plymouth Argyle, club 15º in campionato, promosso dalla League One, la serie C. Ha 23 anni, era stato bocciato dal Derby County e dallo Swansea, ha trovato fiducia nel Plymouth. Quest’anno ha segnato quindici gol in ventotto partite (sei assist), è vice-capocannoniere.

A Trigoria si aspettano l’arrivo anche di un esterno offensivo di destra. Tiago Pinto in questi ultimi giorni di mercato sta lavorando su diverse tracce. La prima resta quella naturalmente legata a Baldanzi ma che sta trovando in questo momento una resistenza più forte dell’Empoli, anche per quel gol che ha regalato il pari contro la Juventus. L’alternativa potrebbe essere Bernardeschi: vuole tornare in Italia e ha avuto contatti con diversi club, tra questi anche la Roma.

Colpo di scena: il Napoli ha bloccato la cessione di Leo Ostigard e di conseguenza anche l’acquisto di Nehuen Perez dall’Udinese. E ancora una volta, il mercato del calcio ha confermato quanto un affare già teoricamente concluso possa essere definito “fatto” soltanto dopo le firme. La campagna acquisti di gennaio, insomma, dovrebbe essere conclusa fino a prova contraria

Dopo aver preso atto che, a partire dal prossimo 30 giugno, Xavi se ne andrà, a Barcellona si ragiona sul da farsi per l’immediato futuro e, al contempo, per l’anno che verrà. Nelle ultime ore, Marca ha rilanciato la candidatura di Roberto De Zerbi. Giovane, con un credo calcistico assai prossimo alla filosofia dei blaugrana, pieno di energie e di buone idee, oltre che di una già lusinghiera carriera all’estero