Roma, Bologna, Sinner e Coppa d'Asia: le ultimissime

La Roma ha un nuovo terzino sinistro: è Angelino, anni 27, arrivato dal Galatasaray dopo la fine anticipata del prestito al Lipsia. Il contratto è stato depositato in Lega Serie A.

Il Bologna ha definito l'ingaggio di Castro. L'attaccante firma con il club rossoblù a titolo definitivo, dopo aver lasciato il CA Velez Sarsfield. Classe 2004, Castro rafforza il reparto offensivo di Thiago Motta.

Sinner è arrivato a Roma alle 12.31, accolto a Fiumicino da qualche tifoso in festa. L'eroe degli Australian Open è in Italia, atterrato a Roma con un volo partito ieri notte da Melbourne. Felpa nera, borsa rossa da tennis sulle spalle, ovviamente stanco dopo il volo. Jannik ha salutato e ha regalato un bel sorriso ai fan che lo hanno salutato e hanno scattato qualche foto. La sua apparizione in pubblico però è durata poco, Sinner ha lasciato l'aeroporto e adesso è atteso da una fitta agenda nei prossimi due giorni in cui si tratterrà a Roma.

Ha del clamoroso quanto accaduto in Coppa D'Asia, dopo la sconfitta rimediata dall'Iraq contro la Giordania che ha condannato la squadra araba alla eliminazione. Nel corso della conferenza stampa post partita, un gruppo di giornalisti ha inveito nei confronti di Casas l’allenatore iracheno. Il motivo è semplice: secondo gli operatori dell'informazione, il tecnico ha concesso delle interviste ai media spagnoli, a differenza degli altri allenatori.