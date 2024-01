Roma, Lazio, Serie A e Mancini: le ultimissime

Roma vicina a Baldanzi, la Lazio cerca un esterno d'attacco. Gli squalificati in Serie A. Mancini eliminato dalla Coppa d'Asia

ROMA - L’ultima stoccata può essere un grande investimento: la Roma è vicina all’acquisto di Tommaso Baldanzi, uno dei giovani talenti più luccicanti del panorama italiano. Ieri Tiago Pinto, a pochi giorni dall’addio, ha rafforzato l’accordo con l’entourage e stamattina presenterà la proposta formale all’Empoli. Entro domani la trattativa dovrebbe andare a buon fine perché anche Fabrizio Corsi si sta convincendo a cedere subito Baldanzi, sfruttando anche l’effetto promozionale del gol segnato sabato allo Juventus Stadium.

Ancora non si sblocca invece il mercato della Lazio con Sarri che ha chiesto un rinforzo in attacco per provare a guarire la squadra dal mal di gol: muro alzato dal Plymouth per Morgan Whittaker, si fa dura per Clarke del Sunderland, si è allontanato Rowe del Norwich, il vero nome che Lotito teneva coperto da un paio di settimane. È spuntato l’argentino Benjamin Garré, ex Manchester City, nell’ombra potrebbero esserci altre soluzioni tuttora sconosciute.

Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 22/a giornata, Ha squalificato per un turno sei giocatori: Ikonè (Fiorentina), Milik (Juventus), Cataldi (Lazio), Ramadani (Lecce), Henrique (Sassuolo), Buongiorno (Torino). Una giornata di squalifica e una multa di 5.000 euro per gli allenatori di Bologna e Genoa Motta e Gilardino.

Si ferma agli ottavi di finale la corsa dell'Arabia Saudita del ct Roberto Mancini in Coppa d'Asia. All'Education City Stadium di Doha i sauditi passano in vantaggio al 1' della ripresa con Radif ma vengono raggiunti al nono minuto di recupero da un gol di Cho Gue-Sung. La sfida si decide ai rigori con i coreani infallibili con un perfetto 4 su 4, mentre i sauditi sbagliano due volte con Al Najei e Ghareeb.