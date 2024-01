Roma, Serie A, Napoli e Mancini: le ultimissime

Roma-Baldanzi ci siamo. Maresca dirigerà Inter-Juventus. Politano rinnova. Il presidente della Federcalcio dell'Arabia contro Mancini

ROMA - Un altro passo avanti verso l'ok dei Friedkin per l'operazione Roma-Baldanzi, che ormai è attesa con grande fermento dai tifosi giallorossi. Accordo per Marash Kumbulla al Sassuolo in prestito secco e a questo punto bisogna definire il futuro di Celik, sospeso tra Galatasaray - ma l'esterno turco tentenna - e il Marsiglia che prima deve far uscire Clauss, forse proprio in Turchia: ma anche lui sembra stia facendo resistenza. Tiago Pinto continua a lavorare da Trigoria. L'Empoli, Baldanzi e i tifosi della Roma aspettano solo un cenno.

Designati gli arbitri della 23/a giornata di Serie A, in programma domenica 4 febbraio: Lecce-Fiorentina (02/02, ore 20.45): Giua; Empoli-Genoa (03/02, ore 15): Feliciani; Udinese-Monza (03/02, ore 15): Prontera; Frosinone-Milan (03/02, ore 18): Pairetto; Bologna-Sassuolo (03/02, ore 20.45): Sacchi; Torino-Salernitana (ore 12.30): Chiffi; NapoliVerona (ore 15): Piccinini; Atalanta-Lazio (ore 18): Guida; Inter-Juventus (ore 20.45): Maresca; Roma-Cagliari (05/02, ore 20.45): Marcenaro.

L'attaccante del Napoli Matteo Politano rinnova fino al 30 giugno 2027. A dare l'annuncio ufficiale il club azzurro con una nota sul proprio sito web. "La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2027". "Matteo resta con noi fino al 2027!", scrive invece il presidente Aurelio De Laurentiis sui propri canali social.

"L'uscita dell'allenatore è del tutto inaccettabile. Discuteremo con lui perché quanto è accaduto. Ha il diritto di spiegare il suo punto di vista e poi decideremo l'azione appropriata". Così il presidente della Federcalcio dell'Arabia Saudita Yasser Al-Misehal in merito al comportamento del ct Roberto Mancini durante i rigori decisivi nel match contro la Corea del Sud negli ottavi di finale della Coppa d'Asia, dove Mancini con un gesto plateale ha abbandonato il campo dopo che la sua squadra aveva sbagliato due rigori di fila, prima del tiro decisivo dei coreani. "Pensavo fosse già finita la partita", si è poi giustificato dopo il match l'ex ct azzurro.