Baldanzi, Fiorentina, Hamilton e Tortu: le ultimissime

Baldanzi firma per la Roma. La Fiorentina sogna Gudmundsson. La Ferrari tratta Hamilton. Tortu svela gli obiettivi

ROMA - E' iniziato il primo giorno romanista di Tommaso Baldanzi. Il fantasista, acquistato dall'Empoli, si è presentato intorno alle ore 8.15 a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche, prima di firmare il contratto che lo legherà al club giallorosso. Una volta concluse le visite mediche, Baldanzi verrà ufficializzato. Per portare il fantasista nella captale, il club sborserà 10 milioni più 5 i bonus al raggiungimento di obiettivi individuali e collettivi, oltre al 20% sulla futura rivendita.

Anche l’ultimo giorno (ché quello è), anche l’ultimo minuto dell’ultima ora. La Fiorentina ci ha provato tutto ieri per prendere Albert Gudmundsson, alzando la posta fino a 23 milioni (20 di quota fissa, più 3 di bonus), ma davanti al nuovo no del Genoa che di milioni ne vuole almeno 30 con qualche bonus poi da concordare, non ha alzato bandiera bianca e non si è tirata indietro. Non ancora. Ci riproverà oggi, forte e convinta. E’ stata una lunga notte e se non dovesse essere bastata, sarà un giorno lungo fino alle 20 e allo stop che chiuderà il mercato invernale: perché il club viola vuole l’attaccante islandese e farà il possibile per centrare l’obiettivo da consegnare a Vincenzo Italiano (il tecnico stravede per l’attaccante rossoblù), in aggiunta a Faraoni e da ieri Belotti (oggi l’ufficialità) per la seconda parte di stagione.

Lewis Hamilton passerà alla Ferrari a partire dalla stagione 2025: lo riferiscono Sky News, Bbc e altri media inglesi, confermando la clamorosa anticipazione della rivista Autosport. Per le 14 la Mercedes ha convocato una riunione interna con il team principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison in cui dovrebbe essere dato l'annuncio. Il 39enne pilota inglese lascerebbe la Mercedes con cui lo scorso anno aveva firmato un contratto biennale da cui potrebbe svincolarsi grazie a una clausola. Il sette volte campione del mondo si affiancherebbe a Charles Leclerc e prenderebbe il posto dello spagnolo Carlos Sainz, il cui contratto scade alla fine della stagione 2024.

"L'Europeo in casa è l'occasione della vita. Correre davanti al pubblico italiano, che siano i 100 metri, i 200 o la staffetta, sarà una grandissima emozione. Dovrò arrivarci pronto, mi sto allenando molto proprio per cogliere questa opportunità che non deve essere sprecata''. Parola del campione olimpico e argento mondiale della staffetta 4x100 Filippo Tortu, che si sta preparando in vista dei Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 in programma dal 7 al 12 giugno, intervistato dall'organizzazione dell'evento continentale. Nell'ultima edizione di Monaco 2022 l'azzurro aveva vinto la medaglia di bronzo nei 200 metri, riportando l'Italia sul podio 44 anni dopo Pietro Mennea.