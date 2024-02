Lazio, Roma, Juventus e tennis: le ultimissime

Salta Ryabn Kent alla Lazio, ufficiale Baldanzi alla Roma. Si chiude il contenzioso Juventus-Bonucci. Mattarella riceve i vincitori della Coppa Davis

ROMA – Niente da fare: per l'ennesima volta la Lazio ha visto saltare un acquisto che sembrava ormai cosa fatta al fotofinish. Il nome individuato era quello di Ryan Kent, attaccante 28enne che nel Fenerbahçe con un passato ai Rangers Glasgow stava trovando pochissimo spazio ma, nonostante l'accordo trovato tra la Lazio ed il club turco per un prestito oneroso da 500mila euro con riscatto fissato a 5, alla fine l'affare è andato in fumo: il giocatore infatti, che era già a Roma per sostenere le visite mediche, aveva degli stipendi arretrati non pagati dai turchi. Gli agenti nella sede del Fenerbahçe hanno provato a transare ma il club non ha concesso nessuno sconto e la Lazio dal canto suo non aveva nessuna intenzione di coprire quelle spese, così il giocatore si è irrigidito e ha detto di no.

Ora è ufficiale: Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma. La società giallorossa ha depositato il contratto del ventenne talento offensivo che arriva dall'Empoli. Affare a titolo definitivo, nelle casse dei toscani 10 milioni di euro più 5 di bonus, dei quali 2 raggiungibili molto facilmente. Baldanzi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

"Il sig. Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus Fc, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni". Lo comunica la Juventus in una nota.

"Il presidente ha una semplicità e umiltà che mi hanno colpito". All'uscita dal Quirinale, dopo essere stato ricevuto dalla squadra di Coppa Davis di tennis da Sergio Mattarella, Jannik Sinner si ferma con i giornalisti per esprimere le sue sensazioni. Poi aggiunge: "Questi eventi servono anche per dire grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e amano il tennis".