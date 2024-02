Ferrari, colpo Hamilton: “E' tempo di nuove sfide”

Hamilton: "Grazie alla Mercedes". Sainz: “Quest'anno darò tutto”

ROMA - Lewis Hamilton sarà alla guida della Ferrari nel Mondiale di Formula 1 "dal 2025, con un contratto pluriennale". A dare l'annuncio è stata ls scuderia di Maranello. Il vero colpo di mercato arriva là dove non regna il calcio. Lewis Hamilton, il pilota icona della Formula 1, vincente, istrionico, in prima linea anche sui grandi temi sociali, non solo per il Black Lives Matter, si prepara a vestire la maglia rossa Ferrari.

"Ho vissuto 11 anni incredibili con questo team e sono davvero fiero di quello che abbiamo ottenuto insieme” il commento di Hamilton: “Mercedes è stata parte della mia vita da quando avevo 13 anni, e' qui che sono cresciuto, per cui quella di andare via è una delle decisioni più dure che abbia mai preso. Ma è arrivato il momento per me di fare questo passo e sono entusiasta di intraprendere una nuova sfida".

Hamilton prenderà il posto di Sainz che ha commentato così la notizia: “Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, daro' tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sara' il momento".

E sulla clamorosa notizia è intervenuto anche Ralf Schumacker, fratello del 7 volte campione Michael: “Non lo ha fatto per imitare Michael. Penso che possa essere la scelta giusta per Lewis -prosegue l'ex pilota della Williams a Sky Uk- . Ci sono tanti piloti che vorrebbero guidare una Ferrari prima di terminare la carriera e lui è uno di quelli". Decisivo il ruolo di Fred Vasseur, team principal della scuderia di Maranello: "Senza dubbio è stato un fattore chiave nella sua scelta. Non ho ancora parlato con Lewis, ma non credo che lo faccia perché lo ha fatto Michael. Penso l'abbia fatto per tutto quello che la Ferrari rappresenta nella storia della Formula 1 e per vincere un altro titolo".