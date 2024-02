Roma, Napoli, Italia e Hamilton: le ultimissime

Dura replica della Roma a Laporta. Rottura Napoli-Zielinski. Due amichevoli per l'Italia in America. Quanto guadagnerà Hamilton in Ferrari

ROMA - Tanti temi trattati da Joan Laporta, presidente del Barcellona, nella sua intervista a El món a RAC1 tra cui quell della Superlega svelando che “oltre a Barça e Madrid ci sarebbero le italiane:Inter, Milan, Napoli e Roma”. Dura però la replica dei giallorossi: “"Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega. Il Club specifica inoltre di non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione con Uefa e Fifa".

Tra il Napoli è Piotr Zielinski è finita e nel peggiore dei modi, come nessuno avrebbe immaginato, come non avrebbe voluto il polacco, come ha deciso De Laurentiis. Il centrocampista, otto anni con la maglia del Napoli, in scadenza a giugno prossimo, è fuori dalla lista Champions. Resta in quella del campionato ma, curiosamente, domenica difficilmente giocherà con il Verona, avendo avvertito in mattinata il solito affaticamento muscolare.

Trent'anni dopo il Mondiale che la vide perdere in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni di distanza dal match con l'Ecuador del giugno 2005, l'Italia tornerà a marzo negli Stati Uniti per disputare le amichevoli con Venezuela ed Ecuador. Due test probanti, in vista di Euro 2024, con due nazionali in piena corsa per il prossimo Mondiale. Giovedì 21 marzo (ore 22 italiane, 17 locali - diretta su Rai 1) al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell'Inter Miami, gli Azzurri affronteranno il Venezuela, mentre domenica 24 marzo (ore 21 italiane, 16 locali - diretta su Rai 1) se la vedranno con l'Ecuador alla Red Bull Arena, nell'area di New York, a Harrison in New Jersey.

Lewis Hamilton in Ferrari con un contratto in linea con le sue ambizioni e il suo curriculum che recita 7 titoli vinti. Il pilota inglese è pronto a salire sulla Rossa dal 2025. Ma quanto guadagnerà? L’operazione alla scuderia di Maranello costerà circa 50 milioni all’anno. Uno stipendio alto (calcolando anche i 40 anni del pilota) e in linea con quello già percepito in Mercedes. Vanno aggiunti i 30 milioni all’anno da pagare a Leclerc, fresco di rinnovo.