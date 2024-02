Serie A, 23ª giornata: le probabili formazioni

Attesa per Inter-Juventus, a Bergamo Atalanta-Lazio al Maradona Napoli-Verona. Lunedì Roma-Cagliari

ROMA – Si è aperta subito con una sorpresa la 23ª di Serie A con il Lecce che ha battuto in casa in rimonta in pieno recupero la Fiorentina 3-2. Attesa per Inter-Juventus domenica alle 20.45, prima alle 18 la Lazio sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta. Lunedì la Roma ospita il Cagliari alle 20.45. Il Napoli invece alle 15 di domenica sfida al Maradona il Verona. Le altre gare: Empoli-Genoa, Udinese-Monza, Frosinone-Milan, Bologna-Sassuolo e Torino-Salernitana. Le probabili foirmazioni.