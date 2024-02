Juventus, Roma, Inter, e Hamilton: le ultimissime

Allegri e Inzaghi: "Gara non decisiva". De Rossi porta la squadra a cena. Giallo sul debutto di Hamilton con la Ferrari

ROMA - "La partita di domani è importantissima, non decisiva”. Cosi' Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juventus, in programma domani alle 20.45 a San Siro.: “Sarà una gara combattuta. Cercheremo di dare il massimo sapendo che affronteremo una grande squadra che viene da un percorso simile al nostro, un grandissimo percorso. Tutte le partite si giocano nel migliore dei modi. La classifica e' simile. Giocheremo nel nostro stadio e abbiamo grandissimo rispetto della Juve".

In casa Roma grande attesa per l'esordio del neo acquisto Baldanzi, colpo dei Friedkin in questo mercato di gennaio. Intanto anche Daniele De Rossi ha voluto dare il suo benvenuto al neo arrivato e per fare gruppo ha deciso di invitare tutta la squadra e lo staff a cena fuori. Così ieri sera tutto il gruppo, compresi i nuovi arrivati, si sono ritrovati in un ristorante a Ostia - casa di Daniele - per cominciare al massimo questo periodo di tante partite e impegni ravvicinati tra campionato ed Europa.

Alla vigilia ha parlato anche il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che ammette: “Abbiamo grande rispetto per l'Inter, è la squadra più forte del campionato ed è la favorita per vincere lo scudetto”. Secondo l'allenatore in caso di vittoria nerazzurra il discorso scudetto non sarebbe chiuso: “Mancano ancora tante partite, bisogna stare coi piedi per terra e sapere che ci sono momenti in cui le cose vanno bene e altri in cui ci sono delle difficoltà. E' gestire questi ultimi che e' la cosa più difficile. Sentiamo la necessità e la voglia di giocare una bella partita. Dobbiamo andare lì per cercare di fare il massimo per portare via un risultato positivo anche se non sarà semplice”.

Giallo sul debutto di Hamilton in Ferrari. Come riportato dai tabloid britannici infatti, l'account ufficiale del Gran Premio d'Australia ha pubblicato sui social un grafico, cancellato poco dopo, in cui annunciava che la corsa del 2025 all'Albert Park di Melbourne sarà la sua prima alla guida della Rossa. Un annuncio che ha sorpreso, perché dal 2021 in poi è stato sempre il Bahrein a ospitare il primo Gp della stagione, come accadrà quest'anno con il Mondiale al via il 3 marzo.