Napoli, Serie A, Hamilton e rugby: le ultimissime

De Laurentiis: La verità su Zielinski". Hamilton: "La Ferrari un sogno". L'Italrugby ancora sconfitta dall'Inghilterra

ROMA – Alla vigilia della gara interna di campionato contro il Verona conferenza stampa del tecnico azzurro Mazzarri che, a sorpresa, si è presentato con il patron Aurelio De Laurentiis. Tra i tanti temi affrontati anche quello di Zielinski fuori dalla lista Uefa: “Sappiamo perfettamente quello che può dare e non può dare. Per la prossima annualità devo capire chi rimane o chi non sarà più a disposizione. Io devo riuscire a capire gli errori del passato e cosa non funziona. Dal 18 di febbraio, con la rosa più che completa, ci saranno le opportunità per dire 'bene il campionato riparte'".

Nella 23ª giornata di Serie A Empoli e Genoa non vanno oltre lo 0-0 al Castellani. Stesso risultato al 'Bluenergy Stadium': l'Udinese padrona di casa sbatte contro il Monza della saracinesca Di Gregorio, protagonista assoluto del match.

“Sono stati giorni pazzeschi e pieni di una serie di emozioni”. Così Lewis Hamilton sul suo profilo Instagram dopo l'annuncio del suo passaggio nel 2025 alla Scuderia di Maranello: “Ma come tutti sapete, dopo 11 anni incredibili alla Mercedes-Amg Petronas F1 Team, è arrivato il momento per me di iniziare un nuovo capitolo della mia vita e mi unirò alla Scuderia Ferrari nel 2025. Mi sento incredibilmente fortunato, dopo aver realizzato con Mercedes cose che avrei potuto solo sognare da bambino, di avere ora la possibilità di realizzare un altro sogno d'infanzia. Guidare in rosso Ferrari".

Inizia con una sconfitta l'avventura dell'Italia nel Sei Nazioni 2024: allo stadio Olimpico di Roma, l'Inghilterra vince 27-24, con gli azzurri che subiscono la rimonta degli ospiti nella ripresa. Nel finale la meta di Ioane accorcia le distanze ma non basta: ko all'esordio per il ct Quesada sulla panchina azzurra.