Inter, Lazio, Roma e Mondiali 2026: le ultimissime

L'Inter va in fuga scudetto. Sarri: “L'Atalanta ha meritato”. E' morto Giacomino Losi. A Città del Messico la gara inaugurale dei Mondiali 2026 di calcio

ROMA – L'Inter batte 1-0 la Juventus nello scontro diretto per lo scudetto vola a +4 sui bianconeri e, grazie alla gara in meno, va in fuga. A decidere la partita è stato Gatti al 37' del primo tempo. Partita intensa e ricca di occasioni con il portiere bianconero che ha tenuto in gioco i suoi la squadra di Inzaghi ha portato a casa tre preziosi punti per il titolo.

"Abbiamo trovato l'Atalanta, in piena salute fisica e mentale, difficile da affrontare per tecnica, fisicità, atteggiamento. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a uscire, nel secondo tempo abbiamo fatto un po' meglio. Nel computo della partita, alla fine, loro meritano la vittoria". Lo ha detto il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri a Dazn dopo il ko con l'Atalanta. ''Il campionato è lungo, sono risultati che hanno la loro valenza. Se questo momento dell'Atalanta proseguirà per altri tre mesi, sarà giusto che andrà l'Atalanta in Champions. È pur vero che l'Atalanta, per esprimere questo calcio, deve essere sempre al massimo dal punto di vista tecnico e mentale''.

E' venuto a mancare a 88 anni lo storico capitano della Roma ''Er Core de Roma'' Giacomo Losi. A darne la notizia è il nipote ed ex direttore Rai, Massimo Liofredi, che a nome della famiglia ha ricordato le gesta dello zio, terzo giocatore con più presenze nella prima squadra dopo Francesco Totti e Daniele De Rossi. ''Zio Giacomo stasera è andato in cielo'', ha ricordato Massimo Liofredi, ''E' rimasto attaccato fino all'ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un amore smisurato e che continuava a seguire in ogni occasione. Per tanti anni è stato il giocatore più rappresentativo della As Roma, battuto in fotofinish dai grandi Francesco Totti e Daniele De Rossi''. Losi lascia la moglie Luciana Renzi e il figlio Roberto e i nipoti.

Lo stadio Azteca di Città del Messico ospiterà la partita inaugurale della Coppa del Mondo 2026. Lo ha annunciato il presidente della Fifa Gianni Infantino. Il torneo allargato a 48 squadre sara' ospitato da Messico, Stati Uniti e Canada. L'Azteca diventerà il primo stadio a ospitare le partite della Coppa del Mondo in tre edizioni distinte dopo quelle del 1970 e del 1986. L'impianto ha ospitato le finali dei tornei del 1970 e del 1986.