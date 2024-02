Roma, poker al Cagliari: le parole dei protagonisti

On Air

Roma show nel monday night della 23ª giornata di Serie A: i giallorossi conquistano la terza vittoria consecutiva travolgendo 4-0 il Cagliari di Ranieri grazie al gol di Pellegrini (2') alla doppietta di Dybala (23' e 51' su rigore) e al primo acuto di Huijsen (59'). Debutto in giallorosso per Angelino e Baldanzi.

Dybala è stato il grande protagonista del match. Ecco le parole della Joya ai microfoni di Dazn al termine del match conto il Cagliari: "Ci siamo divertiti, abbiamo fatto una grande partita. Il paragone con Totti? Mi fa molto piacere. Totti è stato unico qui, in Italia quindi posso avere solo piacere per questo paragone”.Su De Rossi e Baldanzi: "Ha portato entusiasmo, ci ha caricato tanto. Abbiamo avuto tempo per lavorare, quello è stato il segreto. Baldanzi? E' un ragazzo molto umile con tanta voglia di lavorare, ha molta qualità”.

Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso in tv e in conferenza stampa. Ho visto una bella partita, non dobbiamo farci distrarre da queste vittoria perché abbiamo ancora tanto da lavorare. I ragazzi ci stanno con testa e gambe".