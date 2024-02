Napoli, Serie A e pugilato: le ultimissime

De Luarentiis all'attacco. Guida dirigerà Roma-Inter. Torna a parlare Mike Tyson

ROMA - "Io voglio vincere il più possibile e dare dignità al Napoli ma combattiamo in un contesto che è sbagliato .- ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in conferenza stampa a Castelvolturno - Ci sono tante modifiche da fare nel calcio, noi siamo l'unica squadra italiana che ha un bilancio in attivo ma che gioca contro squadre indebitate a quasi un miliardo che non potrebbero nemmeno iscriversi. Ce la mettiamo tutta ma fatturiamo il 50% di quello che fatturano Inter, Juve e Milan. Noi dobbiamo essere perfetti".

Gli arbitri della 24/a giornata di Serie A, in programma domenica 11 febbraio: Salernitana-Empoli (venerdì 9, ore 20.45): Mariani; Cagliari-Lazio (sabato 10, o re 15): Di Bello; Roma-Inter (sabato 10, ore 18): Guida; Sassuolo-Torino (sabato 10, ore 20.45): La Penna; Fiorentina-Frosinone (ore 12.30): Feliciani; Bologna-Lecce (ore 15): Manganiello; Monza-Verona (ore 15): Massa; Genoa-Atalanta (ore 18): Colombo; Milan-Napoli (ore 20.45): Doveri; Juventus-Udinese (lunedì 12, ore 20.45): Abisso.

"Il pugile più forte del mondo? Quello che ha vinto il campionato mondiale, Tyson Fury ha lottato contro Francis Ngannou, il campione però è Fury, quindi merita di esserlo''. Parola di Mike Tyson, ex pugile campione dei pesi massimi e oggi attore in questi giorni a Torino per girare alcune scene del film Bunny Man che sarà presentato al Roma Film Festival. ''Francis è una grandissima persona che può fare qualsiasi cosa decida - ha aggiunto - e penso che debba prendere questo percorso molto seriamente, è un vero gentleman e quello che amo di lui è la sua umiltà'' ''C'è una prima volta per tutto'', ha detto poi Tyson a chi gli chiedeva chi è oggi il campione Mike Tyson e cosa rappresenta per lui l'esperienza cinematografica: "Me la sono goduta, ora sono la persona più umile possibile anche se una volta un amico mi ha detto di non usare troppo queste parole'', ha concluso.