Uefa, Napoli, Messi e maratona: le ultimissime

Approvata la strategia Uefa 2024-30. De Laurentiis: "Mazzarri' Vediampo a marzo". Messi è tornato in campo. Oltre 8mila iscritti alla Roma-Ostia

ROMA - Il Comitato Esecutivo dell'Uefa riunito oggi a Parigi ha approvato la Strategia Uefa 2024-30 "Uniti per il successo". Si basa su 7 valori chiave: Rispetto, Uguaglianza, Equità, Apertura, Unità, Integrità ed Eccellenza. Il Comitato esecutivo Uefa ha inoltre approvato il sistema dettagliato di distribuzione dei ricavi per le competizioni per club maschili 2024-27. Della soglia prevista di 4,4 miliardi di euro, il 10% (440 milioni di euro) è destinato alla solidarietà, il 7% (308 milioni di euro) ai club non partecipanti e il 3% (132 milioni di euro) ai club dei turni di qualificazione. Inoltre, 25 milioni di euro sono riservati alla Uefa Women's Champions League e alla Uefa Youth League.

Conferenza stampa del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis tra i tanti temi affrontati anche quello del futuro di Mazzarri: "E' un amico di famiglia, perciò è qui. Fatelo lavorare in pace, sarà quel che sarà. Poi vi pare che ora che ho Mazzarri vado già a cercare un altro? C'è tempo, dal 18 febbraio avrà tutti a disposizione, si ripartirà e si valuterà, ad aprile vedremo", aggiunge De Laurentiis.

Lionel Messi è tornato in azione per l'Inter Miami giocando gli ultimi 30' minuti di un'amichevole precampionato contro il Vissel Kobe a Tokyo. Messi, che ha sofferto di un infortunio al tendine del ginocchio, è rimasto in panchina nella sfida dell'Inter Miami che ha battuto l'Hong Kong XI 4-1 domenica, con i tifosi locali che hanno espresso la loro frustrazione per non aver potuto ammirare l'otto volte Pallone d'Oro in azione.

Sono già 8mila gli iscritti alla Eurospin RomaOstia Half Marathon, la mezza maratona che da Roma porta direttamente al mare, giunta alla quarantanovesima edizionedel prossimo 3 marzo. Evento molto atteso e sentito dai runner nazionali ed internazionali, organizzato dal GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani in partnership con RCS Sports & Events. L'evento, svoltosi nell'aula Giulio Cesare in Campidoglio, ha visto la partecipazione di tanto pubblico, tra istituzioni, giornalisti e partner, oltre alla presenza di numerosi amici e ppassionati della manifestazione sportiva ormai prossima al mezzo secolo di organizzazione.