Lazio, Coppa d'Africa, Settebello e Tamberi: le ultimissime

Nuovo faccia a faccia in casa Lazio. Costa d'Avorio-Nigeria in finale di Coppa d'Africa. Sconfitta per il settebello. Tamberi vola in Usa

ROMA - Nuovo faccia a faccia a Formello tra la società e lo staff tecnico dopo la sconfitta della Lazio a Bergamo. Segnali distensivi e confortanti tanto che il tecnico Sarri da deciso di annullare la seconda seduta prevista ieri pomeriggio. Una mossa per alleggerire i carichi che nelle ultime settimane hanno causato qualche insofferenza, a volte potrebbe essere utile per ottenere una qualità migliore nell’allenamento. Lotito, tra oggi e domani è atteso a Formello.

Sarà Costa d'Avorio-Nigeria la finale della Coppa d'Africa in programma domenica alle 21. A Abdijan i padroni di casa ivoriani si sono imposti per 1-0 sulla Repubblica democratica del Congo con il gol di con gol di Haller al 65mo. Per gli Elefanti è la quinta finale (due i trionfi, l'ultimo nel 2015) ed e' arrivata un po' a sorpresa visto che nella fase a gironi erano stati ripescata fra le migliori terzo dopo due sconfitte in tre partite. Nell'altra semifinale la Nigeria ha battuto ai rigori (5-3) il Sudafrica a Bouaké in una partita piena di pathos.

Il Settebello conosce la sua prima sconfitta al Campionato mondiale di pallanuoto a Doha in Qatar. Questa sera i ragazzi di Sandro Campagna sono stati sconfitti ai rigori per 15 a 14 dall'Ungheria campione del mondo. Gli azzurri per tutti e quattro i tempi hanno mostrato un bel gioco e sono stati superiori ai magiari che sono riusciti a pareggiare (9-9) nel finale di partita e, quindi, portare il match ai penalty. AI rigori decisivo l'errore di Echenique che si è fatto parare il tiro da Vogel.

Per la seconda volta, Gianmarco Tamberi parteciperà allo NBA All-Star Celebrity Game 2024, che si giocherà a Indianapolis il prossimo 16 febbraio al Lucas Oil Stadium. Accanto al campione olimpico e mondiale di salto in alto giocheranno, tra gi altri, il cestista Ron Artest, oggi conosciuto come Metta World Peace, Alexander James McLean, componente dei Backstreet Boys, Kwame Onwuachi, il noto chef nigeriano-americano.