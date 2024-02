Juve, Inter, Premier League e F1: le ultimissime

On Air

Juventus-Udinese è storia. Gli uomini di Allegri non riescono a scacciare la crisi (tre partite senza vittoria) e perdono in casa contro l'Udinese. I friulani di Gabriele Cioffi sono la prima squadra in questo campionato a conquistare l'Allianz Stadium. La Juventus resta così a -7 dall'Inter (che deve recuperare una partita) mentre l'Udinese sale al quindicesimo posto a +3 dalla zona retrocessione.

L'Inter continua a rinforzarsi puntando sui calciatori in scadenza di contratto. Accordo chiuso con l'attaccante iraniano Mehdi Taremi che nella giornata di domani, martedì 13 febbraio, sarà in Italia, a Milano, per svolgere le visite mediche.

Nel posticipo della 24ª giornata di Premier League, il Chelsea vince con il punteggio di 3-1 nella tana del Crystal Palace. Il successo arriva in extremis con i gol di Gallagher e Enzo Fernandez nel recupero.

Sale l'attesa per la presentazione della nuova monoposto Ferrari, che affronterà il Mondiale di Formula 1 del 2024. L'evento è in programma domani, martedì 13 febbraio, con inizio alle ore 12. La nuova vettura della scuderia di Maranello, il cui nome è SF-24, farà anche i primi giri sul circuito di Fiorano guidata dai due piloti della Rossa, il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz Jr.