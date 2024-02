Lazio, una notte da Champions

Lazio-Bayern Monaco alle 21 all'Olimpico, attesi 60mila spettatori

ROMA – La Lazio sfida il Bayern Monaco all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions League in un Olimpico vestito a festa con 60mila persone. Sarri senza Zaccagni e Rovella mentre Tuchel deve fare a meno di Coman, Gnabry, Laimer, Sarr e Davies. Le probabili formazioni.

Alla vigilia Maurizio Sarri carica la squadra: "Possiamo vincere solo pensando che non sia impossibile. Se partiamo dal presupposto che non possiamo vincere, siamo già sconfitti. Loro sono favoriti e noi dobbiamo giocare con entusiasmo e fiducia, anche se poi non riusciremo a vincere. Servirà una bella faccia tosta e anche se sulla carta sono favoriti, poi sarà il campo a parlare". Poi prosegiue: "Quando ci sarà da soffrire, dovremmo farlo da squadra - aggiunge Sarri-. Contro formazioni del genere ci saranno sicuramente delle situazioni di difficoltà, è normale. Bisognerà fare l'esatto contrario di quanto fatto contro l'Inter in Supercoppa, quando siamo stati in balia degli avversari".

Sfida nella sfida Immobile se la vedrà contro Kane: “È una missione sicuramente difficile per noi, ma allo stesso tempo è bello affrontare squadre forti perché è stimolante. Sicuramente per la gente che ci sarà domani e per onorare la competizione e la maglia daremo tutto in campo. La squadra che affrontiamo merita che noi diamo più del 100% di noi stessi". L'attaccante sa bene della difficoltà del match: “Affrontiamo una delle squadre più forti del mondo e bisognerebbe fare un qualcosa di straordinario, di più”.

Il Bayern attraversa un momento di crisi ma il tecnico Tuchel non è preoccupato: “Spero che la pressione sia minore della voglia di giocare un ottavo di Champions. Dal Bayern ci si aspetta sempre che giochi bene e vinca". Così sui biancocelesti: “Sarà dura con la Lazio che è un'ottima squadra nonostante la classifica. Sarri mi piace molto. Lo seguo dai tempi del Napoli e del Chelsea, abbiamo un passato in comune. Ha tanta esperienza, mi è sempre piaciuto il suo calcio. Dobbiamo andare passo dopo passo, per andare in finale dobbiamo battere la Lazio".