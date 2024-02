Roma, Serie A e Sinner: le ultimissime

Lukaku parla alla squadra. Gli arbitri della 25ª, oggi intanto si recupera Bologna-Fiorentina. Alle 19.30 Sinner torna in campo

ROMA - I soli due gol messi a segno nelle ultime otto partite non possono fare felice Romelu Lukaku, così come i problemi a rendersi protagonista nei big match ed è per questo che Romelu ha parlato ai suoi compagni del suo periodo no, per cercare di lavorare insieme sui movimenti e su come può essere più incisivo nelle prossime partite, a partire già da quella di domani contro il Feyenoord quando servirà il miglior Lukaku per indirizzare al meglio la doppia sfida di Europa League.

Gli arbitri della 25/a giornata di Serie A, in programma domenica 18 febbraio: Torino-Lecce (venerdì 16, ore 19): Ayroldi; Inter-Salernitana (venerdì 16, ore 21): Piccinini; Napoli-Genoa (sabato 17, ore 15): Sacchi; Verona-Juventus (sabato 17, ore 18): Di Bello; Atalanta-Sassuolo (sabato 17, ore 20.45): Prontera; Lazio-Bologna (ore 12.30): Maresca; Empoli-Fiorentina (ore 15): Pairetto; Udinese-Cagliari (ore 15): Mariani; Frosinone-Roma (ore 18): Giua); Monza-Milan (ore 20.45): Colombo.

La prima delle quattro gare da recuperare dopo la Supercoppa disputata a gennaio è Bologna-Fiorentina. Le due squadre si affronteranno oggi per la ventunesima giornata di campionato. Appuntamento alle 19, allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Sinner è pronto per il primo match all'Atp 500 di Rotterdam. Ci arriva da fresco campione agli Australian Open per sfidare alle 19.30 il giocatore di casa Van de Zandschulp, numero 66 nel ranking, già sconfitto al primo turno proprio a Melbourne (6-4, 7-5, 6-3). Quello è anche l'unico precedente tra i due. Per Jannik è l'ennesima occasione per confermarsi e provare a scavalcare Medvedev nella classifica del ranking Atp.