Lazio, Roma, Bologna e Sinner: le ultimissime

La Lazio batte 1-0 il Bayern. La Roma sfide il Feyenoord. Il Bologna in piena zona Champions. Esordio con vittoria per Sinner in Olanda

ROMA - Regalo di S.Valentino della Lazio ai suoi tifosi: Bayern Monaco battuto per 1-0 all'Olimpico nell'andata dgeli ottavi di Champions League, decide Immobile su rigore nel secondo tempo. Completamente sovvertiti i pronostici dei bookmakers, che davano la vittoria dei bavaresi introno all'1,60 e quella dei padroni di casa sopra il 5,50.

"Sono contento di esordire in Europa. Non era molto preventivabile fino a poco tempo fa”. Cosdì il tecnico della Roma, Daniele De Rossi, alla vigilia del match di Europa League contro il Feyenoord: “Pellegrini continua a migliorare, ogni partita e ogni allenamento fa qualcosa in più. Sintomo che capisce quello che chiedo, come tutti. Io non posso far altro che ringraziare tutti. Il percorso ero comodo, bello e morbido se fossimo stati all'8 luglio perché fai le amichevoli contro i boscaioli e il risultato va in secondo piano. Qui invece i risultati contano subito, è sempre tanto importante. Voi parlate di giochisti e risultatisti, fa ridere perché i risultati contano per tutti gli allenatori".

Il Bologna supera la Fiorentina 2-0 nel recupero della ventunesima giornata di Serie A e raggiunge l'Atalanta al quarto posto in classifica con 42 punti, in attesa che anche la Dea recuperi una partita ma contro l'Inter capolista. A sbloccare Orsolini all'11' su assist di Ferguson, nell'ultimo minuto di recupero prima della fine del match Odgaard sigla la rete del 2-0.

Rientro in forma smagliante per Jannik Sinner, stavolta sul cemento indoor dell'Atp di Rotterdam dopo la terra rossa australiana. Botic Van De Zandschulp cede all'azzurro in due set e un'ora e mezzo scarsa di partita. Il punteggio finale è di 6-3 6-3.