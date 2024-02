Mourinho, Sarri, Lotito e ranking: le ultimissime

Il Bayern pensa a Mourinho. Sarri: "Meritiamo un'altra classifica". Lotito incassa 6 milioni. Italia prima nel ranking Uefa

ROMA - A sorpresa la Lazio batte il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Una vittoria clamorosa, che fa volare i biancocelesti di Sarri mentre alimenta dubbi e voci sulla panchina di Tuchel, sempre più a rischio esonero e sotto accusa da parte dei media tedeschi. Le voci dalla Germania spingono sempre di più sul nome di José Mourinho come sostituto, con lo Special One che tornerebbe subito in panchina dopo l'addio alla Roma. "Sta imparando il tedesco", era l'indiscrezione riportata dalla Bild. In caso di cambio in panchina, Mourinho ritroverebbe la Lazio da avversaria, dopo i derby con la Roma, nel ritorno fissato per il 5 marzo.

La Lazio intanto si gode la vittoria, dopo il match tutta la soddisfazione di Sarri: “Una Lazio applicata e determinata come quella di questa sera merita un'altra classifica anche in campionato ma fa parte tutto del pacchetto. Non è che se uno si mette a disposizione del collettivo viene sminuito dal punto di vista individuale”. Così a chi gli chiede se sia la vittoria più bella: “C'è grande soddisfazione quando riesci a fare risultato con queste squadre però il derby un po' di più. Non è un mese che sono qui. Qui sto benissimo, se ci fosse la possibilità di fare più di un salto di qualità mi farebbe piacere per me, per la società e per i tifosi”.

Sorride Sarri, sorride Immobile che è tornato al gol in Champions ma sorride anche il patron della Lazio Claudio Lotito che, grazie a questa vittoria e al pienone all'Olimpico, incassa in una sola partita la bellezza di 6 milioni di euro: 2,8 milioni dalla Uefa per il successo e quasi 3,5 dall’incasso della biglietteria. Ora la testa della squadra è già al campionato, domenica all'Olimpico arriva il Bologna scontro diretto per la Champions.

La storica vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco fa sorridere anche e soprattutto l'Italia. Il Ranking Uefa cambia sensibilmente con il successo dei biancocelesti in Champions League: sarà fondamentale mantenere le prime posizioni per ottenere un posto in più nella prossima edizione della competizione. Al momento l'Italia è prima seguita da Inghilterra e Germania.